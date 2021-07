Viabilità Roma Regione Lazio del 10-07-2021 ore 15 | 30

(Di sabato 10 luglio 2021)DEL 10 LUGLIOORE 15.20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE ARIANNA CAROCCI POCO TRAFFICO IN QUESTE ORE SU GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA DELLA, QUALCHE RALLENTAMENTO SOLO SULLA LITORANEA TRA CAPOCOTTA E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA. RICORDIAMO CHE AD AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI CONTRIBUISCE IL FERMO DEI MEZZI CON PESO SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE CHE NELLA GIORNATA DI OGGI NON POSSONO CIRCOLARE FUORI DAI CENTRI ABITATI FINO ALLE 16.00. E ORA DIAMO UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE A ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma

DEL 10 LUGLIO 2021 ORE 13.20 MARCO CILUFFO NUOVAMENTE BEN TROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ... UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA 5 KM DI CODA IN AUMENTO SULL A 12TARQUINIA IN ...... sul lato sinistro secondo la direzione di marcia dal civico 1 a piazza F.lli Rosselli, via, ...all'adozione di tutte le misure che riterranno utili per la modifica e l'adeguamento della...