Vangelo del giorno | Matteo 10 | 24-33 – Audio e commento Papa Francesco

(Di sabato 10 luglio 2021) Lo spunto daldi oggi 10 Luglio 2021, Sabato: “Un discepolo non è più grande del maestro, né un servo è più grande del suo signore”. XIV Settimana del Tempo Ordinario – II Settimana del Salterio – Anno B Dalsecondo10,24-33 In quel tempo, disse Gesù ai suoi apostoli: «Un discepolo L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

zazoomblog : Vangelo e parola del giorno sabato 10 luglio 2021 - #Vangelo #parola #giorno #sabato - antonellaDiLodo : RT @MonsDiBruno: Vangelo del giorno 10 luglio 2021. - antonellaDiLodo : RT @MonsDiBruno: E-State col Vangelo, riflessione preregistrata sulla XV Domenica del tempo ordinario. Ore 18.15 su YouTube: - dario_dambrosio : RT @ParoleCristiane: Pregare significa innanzitutto aderire alla volontà di Dio, dichiararsi servo di Dio: mettere in pratica il Vangelo, e… - sanjosexalapa : jhsanchezjacome: RT @ParoleCristiane: Pregare significa innanzitutto aderire alla volontà di Dio, dichiararsi servo… -

Ultime Notizie dalla rete : Vangelo del

Dalsecondo Matteo Mt 10, 24 - 33 In quel tempo, disse Gesù ai suoi apostoli: 'Un discepolo non è più grandemaestro, né un servo è più grandesuo signore; è sufficiente per ...Dobbiamo quindi trovare un nuovo equilibrio, altrimenti anche l ' edificio morale della Chiesa rischia di cadere come un castello di carte, di perdere la freschezza e il profumo. La ..."Celebriamo questa Eucaristia nell'annuale ricordo dell'ultimo arcivescovo fiorentino defunto, il card. Silvano Piovanelli e, con lui di tutti gli arcivescovi e vescovi suoi predecessori, grati per il ...Il beato Bernardo di Quintavalle è stato un religioso italiano e il primo seguace di Francesco d'Assisi. Nasce ad Assisi alla fine del ...