Southgate: 'L'inno italiano va rispettato. Foden è in forse' (Di sabato 10 luglio 2021) LONDRA (REGNO UNITO) - Il ct dell' Inghilterra , Gareth Southgate , si è presentato in conferenza stampa alla vigilia della finale degli Europei contro l' Italia : " E' stato fantastico ricevere il ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 10 luglio 2021) LONDRA (REGNO UNITO) - Il ct dell' Inghilterra , Gareth, si è presentato in conferenza stampa alla vigilia della finale degli Europei contro l' Italia : " E' stato fantastico ricevere il ...

Advertising

SalvatoreMerlo : Il ct inglese Southgate ha dato un’intervista al Telegraph nella quale sembra la caricatura di uno sciovinista. Tra… - MarklivyMonica : RT @mister_ricci: Mi soffermei sull'abbraccio fra #Southgate (anch'egli inglese) e #Mancini. Ricordo anche che i tifosi italiani, in occasi… - mister_ricci : Mi soffermei sull'abbraccio fra #Southgate (anch'egli inglese) e #Mancini. Ricordo anche che i tifosi italiani, in… - adrianobusolin : RT @polacesky: Gli inglesi non hanno dato bella prova di sé ma vorrei spend.due parole favore per #Southgate Ha chiesto di non fisch… - riccardo_71 : Gareth Southgate aveva invitato anticipatamente il pubblico di Wembley a non fischiare il nostro inno. All'Inghilte… -