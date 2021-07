Milano: Comune, approvata variante per completamento urbanistico City Life (2) (Di sabato 10 luglio 2021) (Adnkronos) - "City Life è un nuovo quartiere simbolo della Milano degli ultimi anni ma di qui al 2026 cambierà ancora molto, portando servizi e interventi estesi nel Municipio 8, a beneficio di tutti i cittadini", dichiara l'assessore all'Urbanistica Pierfrancesco Maran. Molte le opere pubbliche che arriveranno nell'ambito della finalizzazione del progetto; dalla riqualificazione di piazza VI Febbraio al recupero del Palazzo delle Scintille; dal risanamento di due edifici scolastici alla realizzazione di nuovi orti e al progetto di fattibilità per la copertura del velodromo Vigorelli. Ulteriori risorse saranno inoltre destinate alla ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 10 luglio 2021) (Adnkronos) - "è un nuovo quartiere simbolo delladegli ultimi anni ma di qui al 2026 cambierà ancora molto, portando servizi e interventi estesi nel Municipio 8, a beneficio di tutti i cittadini", dichiara l'assessore all'Urbanistica Pierfrancesco Maran. Molte le opere pubbliche che arriveranno nell'ambito della finalizzazione del progetto; dalla riqualificazione di piazza VI Febbraio al recupero del Palazzo delle Scintille; dal risanamento di due edifici scolastici alla realizzazione di nuovi orti e al progetto di fattibilità per la copertura del velodromo Vigorelli. Ulteriori risorse saranno inoltre destinate alla ...

