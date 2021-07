Matteo Renzi a InOnda (La7): “Fedez non conosce il Ddl Zan, ha detto degli sfondoni pazzeschi” (Di sabato 10 luglio 2021) Matteo Renzi è intervenuto a InOnda (La7) criticando la diretta organizzata da Fedez con Alessandro Zan, Marco Cappato e Pippo Civati: “Fedez ha fatto una diretta Instagram di un’ora sul Ddl Zan, e abbiamo capito che non lo conosce. Non sa di cosa si parla”. “Se lo considero un intellettuale? Muovere l’opinione pubblica non significa essere un intellettuale, è un influencer”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 luglio 2021)è intervenuto a(La7) criticando la diretta organizzata dacon Alessandro Zan, Marco Cappato e Pippo Civati: “ha fatto una diretta Instagram di un’ora sul Ddl Zan, e abbiamo capito che non lo. Non sa di cosa si parla”. “Se lo considero un intellettuale? Muovere l’opinione pubblica non significa essere un intellettuale, è un influencer”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

