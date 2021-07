LIVE Barty-Pliskova 6-3 3-4, Wimbledon 2021 in DIRETTA: la ceca piazza il contro break! (Di sabato 10 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-4 Barty torna a fare un game dopo un parziale di 3-0 della ceca. 40-0 Back pazzesco di rovescio dell’australiana. 30-0 Servizio e diritto di Barty che pizzica ancora la riga. 15-0 VINCENTE ALL’INCROCIO DI Barty! 3-4 Pliskova AVANTI! SORPASSO DELLA ceca! Secondo set apertissimo. 40-15 Gran punto di controbalzo di Barty. 40-0 Ace di Pliskova che recupera la propria forma. 30-0 Altro errore comodo di Barty con il diritto. 15-0 ... Leggi su oasport (Di sabato 10 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-4torna a fare un game dopo un parziale di 3-0 della. 40-0 Back pazzesco di rovescio dell’australiana. 30-0 Servizio e diritto diche pizzica ancora la riga. 15-0 VINCENTE ALL’INCROCIO DI! 3-4AVANTI! SORPASSO DELLA! Secondo set apertissimo. 40-15 Gran punto dibalzo di. 40-0 Ace diche recupera la propria forma. 30-0 Altro errore comodo dicon il diritto. 15-0 ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Barty-Pliskova 5-2 Wimbledon 2021 in DIRETTA: scambio di break! La ceca deve allungare il primo set - #Barty-… - zazoomblog : LIVE Barty-Pliskova 4-1 Wimbledon 2021 in DIRETTA: scambio di break nel primo set - #Barty-Pliskova #Wimbledon… - sportface2016 : #Wimbledon Segui il LIVE della finale femminile #Barty - #Pliskova - Ubitennis : Wimbledon 2021, la finale femminile LIVE: Barty-Pliskova per il titolo - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Wimbledon 2021 - Ashleigh Barty e Karolina Pliskova si contendono il titolo di Regina in Gran Bretag… -