La risposta di Matteo e quei 25 chilometri d'azzurro intenso (Di sabato 10 luglio 2021) In una settimana abbiamo conquistato Londra. Matteo Berrettini ha risposto presente al richiamo lanciatogli dalla splendida Nazionale di Roberto Mancini. Volevamo una seconda finalissima e il nostro ... Leggi su gazzetta (Di sabato 10 luglio 2021) In una settimana abbiamo conquistato Londra.Berrettini ha risposto presente al richiamo lanciatogli dalla splendida Nazionale di Roberto Mancini. Volevamo una seconda finalissima e il nostro ...

Advertising

angelomangiante : FAVOLOSO!!! ?????? Una finale storica per #Berrettini in piena maturità tecnica, fisica e mentale. Variando ampiezza… - Robypenn2 : @paolobertolucci frigoriferi in battuta e comodini in risposta... Sei nella Storia caro Paolo insieme a Matteo... ???? - MattRini96 : @angelomangiante La mia valutazione tecnica di Matteo: Servizio: 10 Diritto: 10 Rovescio: 8 Volèe: 8 Smorzata:… - picco_matteo : @alvisepedrotti temevo questa risposta hahah, mi tocca studiare allora - Redsamb : Rieccoci con il dubbio eterno, voglio essere Ajla o Matteo? Adesso capisco Pensiero Profondo che ci mette 7 milioni… -