Incidenti stradali: un morto e 5 feriti in Salento (Di sabato 10 luglio 2021) Lecce - Un giovane è morto e cinque persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nella notte sulla strada provinciale tra Martano e Otranto, in Salento. Ha perso la vita Giuseppe ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 10 luglio 2021) Lecce - Un giovane èe cinque persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nella notte sulla strada provinciale tra Martano e Otranto, in. Ha perso la vita Giuseppe ...

Advertising

gazzettamantova : L’effetto positivo del Covid a Mantova: incidenti stradali dimezzati Con il lockdown meno sinistri in città. La sor… - LaGazzettaWeb : Incidenti stradali: un morto e 5 feriti in Salento - bizzarri_paolo : RT @marcomitrugno: @SirDistruggere Farei un coprifuoco perenne. Evitiamo tutto: assembramenti, incidenti stradali, gravidanze non volute, f… - Agnese73186871 : RT @marcomitrugno: @SirDistruggere Farei un coprifuoco perenne. Evitiamo tutto: assembramenti, incidenti stradali, gravidanze non volute, f… - Bredaxti : RT @marcomitrugno: @SirDistruggere Farei un coprifuoco perenne. Evitiamo tutto: assembramenti, incidenti stradali, gravidanze non volute, f… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidenti stradali Incidenti stradali: un morto e 5 feriti in Salento Lecce - Un giovane è morto e cinque persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nella notte sulla strada provinciale tra Martano e Otranto, in Salento. Ha perso la vita Giuseppe ...

Danni da cinghiali: Coldiretti incontra il Prefetto 'Difendere agricoltori e cittadini dai cinghiali che distruggono le produzioni alimentari, devastano raccolti, causano incidenti stradali'. Queste le richieste che Coldiretti Ravenna ha presentato al Prefetto Enrico Caterino dopo la mobilitazione nazionale che, giovedì 8 luglio, ha visto decine di migliaia di ...

Incidenti stradali: scontro tra auto e tir, un morto Agenzia ANSA Salento, sangue sulla via del mare Incidente stradale: muore un 27enne Impatto sulla provinciale tra Martano e Otranto. Giuseppe Mazzeo era alla guida di una Citroen C3 che si è scontrata vicino allo svincolo per Carpignano. Cinque feriti ...

Genzano, stanotte in via dei Landi Incidente stradale con ribaltamento in via dei Landi a Genzano dopo le 2:30 di questa notte. Un ragazzo del posto, in evidente stato di alterazione psicofisica come accertato dai soccorritori e i cara ...

Lecce - Un giovane è morto e cinque persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nella notte sulla strada provinciale tra Martano e Otranto, in Salento. Ha perso la vita Giuseppe ...'Difendere agricoltori e cittadini dai cinghiali che distruggono le produzioni alimentari, devastano raccolti, causano'. Queste le richieste che Coldiretti Ravenna ha presentato al Prefetto Enrico Caterino dopo la mobilitazione nazionale che, giovedì 8 luglio, ha visto decine di migliaia di ...Impatto sulla provinciale tra Martano e Otranto. Giuseppe Mazzeo era alla guida di una Citroen C3 che si è scontrata vicino allo svincolo per Carpignano. Cinque feriti ...Incidente stradale con ribaltamento in via dei Landi a Genzano dopo le 2:30 di questa notte. Un ragazzo del posto, in evidente stato di alterazione psicofisica come accertato dai soccorritori e i cara ...