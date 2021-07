Haiti | governo chiede truppe Usa e Onu per proteggere siti strategici dopo assassinio di Moise

Advertising

italianprometeo : Il governo di Haiti ha chiesto agli Stati Uniti di inviare l esercito. - AntonellaStara2 : RT @Tg3web: Ad Haiti dopo l'assassinio del presidente Moise la situazione politica è sempre più fragile. Il Governo ad interim che è subent… - SmorfiaDigitale : Il governo di Haiti ha chiesto agli Stati Uniti di inviare l'esercito - Il Post - Tg3web : Ad Haiti dopo l'assassinio del presidente Moise la situazione politica è sempre più fragile. Il Governo ad interim… - LauraCarrese : RT @bisagnino: Il governo ad interim di Haiti avrebbe richiesto invio di truppe USA e ONU per garantire sicurezza -

Gli Stati Uniti hanno assicuratoche saranno inviati sul posto agenti dell'Fbi e altri esperti investigativi per aiutare ilhaitiano nelle indagini sull'assassinio del presidente ...... Joseph Lambert , leader del Senato di, è stato scelto dai parlamentari come presidente ad ... si è di fatto attribuito l'incarico di capo delad interim facente funzioni e nei giorni ...È il capo del Senato, Joseph Lambert nominato da un documento d'intesa nazionale e che disconosce l'attuale premier ...Cittadini accorsi dopo che si erano diffuse voci sulla concessione di visti umanitari. (LaPresse) – Dopo l’assassinio del presidente Jovenel Moise cresce la paura ad Haiti. Una grande folla, mille per ...