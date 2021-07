Grillo jr e caso fotocopia | la vittima | “Stuprate e non credute da pm | non denuncerei più”

Leggi su italiasera

(Di sabato 10 luglio 2021) (dall’inviata Elvira Terranova) – “Io sono molto amareggiata e molto arrabbiata, ci ho quasi perso le speranze. La Procura ha chiesto per i miei stupratori l’archiviazione della mia vicenda. Mentre per ilanalogo avvenuto pochi giorni dopo il nostro e che vede coinvolto il figlio di, gli stessi pm hanno chiesto il rinvio a giudizio dei quattro ragazzi indagati. Ho appena visto in tv le immagini dell’udienza preliminare. Non è giusto. E’ assurdo che io debba ancora combattere per farmi credere, non basta combattere per fargliela pagare, ma anche per farmi credere. Siamo state trattate come se ce la fossimo cercata”. Marta – il nome è di ...