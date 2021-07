Gkn: operai cacciati con un messaggio mentre erano al mare. La rabbia e il presidio in fabbrica (Di sabato 10 luglio 2021) mentre si moltiplicano i segnali di ottimismo per la messa in pratica della versione italiana del Recovery Fund, i Pnrr, e se ne attendono i benefici, arrivano subito i primi effetti dello sblocco dei ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 10 luglio 2021)si moltiplicano i segnali di ottimismo per la messa in pratica della versione italiana del Recovery Fund, i Pnrr, e se ne attendono i benefici, arrivano subito i primi effetti dello sblocco dei ...

