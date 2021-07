Gkn, gli operai licenziati con un messaggio su WhatsApp (Di sabato 10 luglio 2021) «Quello che sta accadendo in queste ore allo stabilimento Gkn a Campi Bisenzio è inaccettabile. Il comportamento dell’azienda è inqualificabile. Porterò la vicenda all’attenzione del governo, che inviterò a far luce su questa bruttissima pagina. Non è tollerabile che i licenziamenti siano stati comunicati tramite e-mail e WhatsApp, ritengo vergognosa la mancanza di confronto. Una cosa così non si è mai vista e deve essere censurata a livello nazionale. Chiedo ai sindacati, alle maestranze, alle Istituzioni locali di fare fronte comune e portare avanti una battaglia che ci veda uniti nell’interesse di centinaia di famiglie e del territorio, che da sempre è espressione di ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 10 luglio 2021) «Quello che sta accadendo in queste ore allo stabilimento Gkn a Campi Bisenzio è inaccettabile. Il comportamento dell’azienda è inqualificabile. Porterò la vicenda all’attenzione del governo, che inviterò a far luce su questa bruttissima pagina. Non è tollerabile che i licenziamenti siano stati comunicati tramite e-mail e, ritengo vergognosa la mancanza di confronto. Una cosa così non si è mai vista e deve essere censurata a livello nazionale. Chiedo ai sindacati, alle maestranze, alle Istituzioni locali di fare fronte comune e portare avanti una battaglia che ci veda uniti nell’interesse di centinaia di famiglie e del territorio, che da sempre è espressione di ...

