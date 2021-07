Ginnastica artistica | Giorgia Villa Campionessa d’Italia all-around Vinto il duello con Maggio e D’Amato

Leggi su oasport

(Di sabato 10 luglio 2021)si è laureataall-per la terza volta in carriera. Dopo i sigilli del 2018 e del 2020 sul giro completo, la bergamasca ha conquistato l’ambito scettro nazionale nel concorso generale individuale, rendendosi protagonista di una bella gara al PalaVesuvio di Napoli (impianto che ospiterà gli Europei 2024, oggi trasformatosi in una fornace a causa del grande caldo che ha comunque condizionato le prestazioni). La 18enne ha trionfato col punteggio complessivo di 54.350, non essendo comunque ancora al top della forma e commettendo alcune sbavature. La capitana delle Fate ...