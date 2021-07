G20: Gentiloni, ‘accordo per riforma tassazione globale, è giornata storica’ (Di sabato 10 luglio 2021) Roma, 10 lug. (Adnkronos) – “Orgoglioso di partecipare a una giornata storica. Accordo per una riforma della tassazione globale. #G20 a presidenza italiana #Venezia”. Ad affermarlo in un tweet è il Commissario Ue all’Economia, Paolo Gentiloni. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 10 luglio 2021) Roma, 10 lug. (Adnkronos) – “Orgoglioso di partecipare a unastorica. Accordo per unadella. #G20 a presidenza italiana #Venezia”. Ad affermarlo in un tweet è il Commissario Ue all’Economia, Paolo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

patriziarutigl1 : RT @Agenzia_Ansa: G20, Gentiloni: 'Orgoglioso di partecipare a una giornata storica. Accordo per una riforma della tassazione globale' #ANS… - IvanaManelli : RT @Agenzia_Ansa: G20, Gentiloni: 'Orgoglioso di partecipare a una giornata storica. Accordo per una riforma della tassazione globale' #ANS… - Agenzia_Ansa : G20, Gentiloni: 'Orgoglioso di partecipare a una giornata storica. Accordo per una riforma della tassazione globale… - TV7Benevento : G20: Gentiloni, 'accordo per riforma tassazione globale, è giornata storica'... - paoloangeloRF : G20, Gentiloni esulta: “Accordo storico su riforma fisco globale” - La Stampa -