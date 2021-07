Copa America, alle 2.00 la finale: Brasile-Argentina, Neymar-Messi. In palio più di un trofeo (Di sabato 10 luglio 2021) Non solo finale di Euro 2020 ma anche quella della Copa America. alle 2.00, ore italiane, al Maracana andrà in scena il grande clasico del calcio sudAmericano, la grande rivalità tra Brasile e Argentina, in una finale aperta per 8.000 spettatori, dopo che l’intera competizione è stata giocata a porte chiuse causa Covid. I protagonisti più attesi, ovviamente, sono Neymar da una parte e Messi dall’altra. L’asso del PSG ha dato la sua mano al Brasile, segnando due gol in questa competizione, senza eccellere ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 10 luglio 2021) Non solodi Euro 2020 ma anche quella della2.00, ore italiane, al Maracana andrà in scena il grande clasico del calcio sudno, la grande rivalità tra, in unaaperta per 8.000 spettatori, dopo che l’intera competizione è stata giocata a porte chiuse causa Covid. I protagonisti più attesi, ovviamente, sonoda una parte edall’altra. L’asso del PSG ha dato la sua mano al, segnando due gol in questa competizione, senza eccellere ...

