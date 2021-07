“Chiamate l’ambulanza non ce la faccio” | Elisabetta Gregoraci manda in tilt i fan con un micro costume FOTO

Leggi su cityroma

(Di sabato 10 luglio 2021): tra impegni professionali e gossip In queste ultime settimaneè impegnata in Puglia insieme ad Alez Palmieri per le registrazioni della nuova edizione di Battiti Live. Gran parte delle puntate sono state già realizzate e ora si attende la messa in onda su Italia 1. Nel frattempo la soubrette calabrese è stata ‘oggetto’ di discussione per via di un complimento che il padre di Pierpaolo Pretelli le ha fatto sui social e che ha scatenato l’ira dei Prelemi. Per tale ragione l’uomo è stato costretto a togliere tale commento. Ma non è finita qui, l’ex Velino nelle ultime ore ha ...