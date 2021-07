Catalogna, tornano restrizioni contro variante Delta (Di sabato 10 luglio 2021) Nella regione della Catalogna, in Spagna, da oggi tornano in vigore alcune delle restrizioni contro il Covid - 19 come risposta alla clamorosa risalita dei contagi da variante Delta. Discoteche e ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 10 luglio 2021) Nella regione della, in Spagna, da oggiin vigore alcune delleil Covid - 19 come risposta alla clamorosa risalita dei contagi da. Discoteche e ...

Advertising

sole24ore : ?? #Coronavirus: locali e discoteche, in Catalogna tornano restrizioni contro variante #Delta. ?? In Francia, gli esp… - Corriere : Catalogna, tornano restrizioni: discoteche chiuse nel weekend, eventi solo per vaccinati - Informazioneli5 : RT @ilmessaggeroit: Variante Delta, in Catalogna tornano le restrizioni: discoteche e locali chiusi nel weekend - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Variante Delta, in Catalogna tornano le restrizioni: discoteche e locali chiusi nel weekend - marinellafly12 : RT @Virus1979C: Catalogna, tornano restrizioni: discoteche chiuse nel weekend, eventi solo per vaccinati. -

Ultime Notizie dalla rete : Catalogna tornano Catalogna, tornano restrizioni contro variante Delta Nella regione della Catalogna, in Spagna, da oggi tornano in vigore alcune delle restrizioni contro il Covid - 19 come risposta alla clamorosa risalita dei contagi da variante Delta. Discoteche e altri locali notturni ...

Variante Delta, in Catalogna tornano le restrizioni: discoteche e locali chiusi nel weekend Nella regione della Catalogna , in Spagna , da oggi tornano in vigore alcune delle restrizioni contro il Covid - 19 come risposta alla clamorosa risalita dei contagi da variante Delta . Discoteche e altri locali notturni ...

Variante Delta, in Catalogna tornano le restrizioni: discoteche e locali chiusi nel weekend ilmessaggero.it Catalogna, tornano restrizioni contro variante Delta Nella regione della Catalogna, in Spagna, da oggi tornano in vigore alcune delle restrizioni contro il Covid-19 come risposta alla clamorosa risalita dei contagi da variante Delta. (ANSA) ...

Variante Delta, in Catalogna tornano le restrizioni: discoteche e locali chiusi nel weekend Nella regione della Catalogna, in Spagna, da oggi tornano in vigore alcune delle restrizioni contro il Covid-19 come risposta alla clamorosa risalita dei contagi da variante Delta. Discoteche e altri.

Nella regione della, in Spagna, da oggiin vigore alcune delle restrizioni contro il Covid - 19 come risposta alla clamorosa risalita dei contagi da variante Delta. Discoteche e altri locali notturni ...Nella regione della, in Spagna , da oggiin vigore alcune delle restrizioni contro il Covid - 19 come risposta alla clamorosa risalita dei contagi da variante Delta . Discoteche e altri locali notturni ...Nella regione della Catalogna, in Spagna, da oggi tornano in vigore alcune delle restrizioni contro il Covid-19 come risposta alla clamorosa risalita dei contagi da variante Delta. (ANSA) ...Nella regione della Catalogna, in Spagna, da oggi tornano in vigore alcune delle restrizioni contro il Covid-19 come risposta alla clamorosa risalita dei contagi da variante Delta. Discoteche e altri.