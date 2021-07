Attentato di Al-Shabaab in Somalia | almeno nove morti

(Di sabato 10 luglio 2021)persone sono morte dopo che un’autobomba contro un capo della polizia è esplosa sabato a Mogadisco. L’attacco terroristicoè stato rivendicato dal gruppo estremista di Al-Qaeda al-Shabab. Il gruppo responsabile dell’Al-, legato ad Al-Qaeda, combatte dal 2007 per rovesciare il governo federale della. Lancia frequenti attacchi contro le forze di sicurezza e

Il gruppo islamista Al -legato ad Al - Qaeda, che da anni lotta per rovesciare il governo federale della Somalia e che ha già compiuto una serie di attacchi, ha rivendicato uncon autobomba sferrato questa ...Il gruppo jihadista Al -, legato ad Al Qaeda, ha rivendicato l'in un comunicato, affermando di avere ucciso 15 "elementi dell'intelligence governativa, della polizia e della milizia"...Un nuovo attentato di Al-Shabaab in Somalia ha provocato 9 morti e diversi feriti, ameno questo è il bilancio provvisorio fino ad ora ...Il gruppo islamista Al-Shabaab legato ad Al-Qaeda, che da anni lotta per rovesciare il governo federale della Somalia e che ha già compiuto una serie di attacchi, ha rivendicato un attentato con autob ...