Al Bano, il gesto in chiesa fa imbestialire il parroco: “Questo è grave…” – VIDEO (Di sabato 10 luglio 2021) Il cantante pugliese fa infuriare il vescovo di Andria, cosa è successo. Il celebre cantante Al Bano Carrisi è nuovamente al centro delle polemiche mediatiche. Il noto attore, cantautore e personaggio televisivo, nel corso della sua carriera ha conquistato 26 dischi d’oro e 8 di platino. Molti i successi dell’artista, come il primo posto al Festival di Sanremo nel 1984 con il brano Ci sarà, dopo la seconda posizione conquistata nel 1982 con Felicità. Inoltre le due terze posizioni del 1987 e del 1989 rispettivamente con Nostalgia Canaglia e Cara Terra Mia. AlBano Carrisi (Screenshot Instagram)Di recente è stato protagonista di un’insolita bagarre con il ... Leggi su cityroma (Di sabato 10 luglio 2021) Il cantante pugliese fa infuriare il vescovo di Andria, cosa è successo. Il celebre cantante AlCarrisi è nuovamente al centro delle polemiche mediatiche. Il noto attore, cantautore e personaggio televisivo, nel corso della sua carriera ha conquistato 26 dischi d’oro e 8 di platino. Molti i successi dell’artista, come il primo posto al Festival di Sanremo nel 1984 con il brano Ci sarà, dopo la seconda posizione conquistata nel 1982 con Felicità. Inoltre le due terze posizioni del 1987 e del 1989 rispettivamente con Nostalgia Canaglia e Cara Terra Mia. AlCarrisi (Screenshot Instagram)Di recente è stato protagonista di un’insolita bagarre con il ...

Advertising

infoitcultura : Al Bano, il gesto in chiesa fa imbestialire il parroco: “Questo è grave…” – VIDEO - TuttoQuaNews : RT @tempoweb: Al Bano e Romina in duetto, poi il gesto improvviso e cala il gelo. Cosa succede sul palco #albanocarrisi #rominapower #unavo… - tempoweb : Al Bano e Romina in duetto, poi il gesto improvviso e cala il gelo. Cosa succede sul palco #albanocarrisi… - infoitcultura : Al Bano e Romina, che delusione sul palco: il gesto non passa inosservato -