Wimbledon, Berrettini stratosferico: il primo italiano in finale a Wimbledon (Di venerdì 9 luglio 2021) Gli dei del tennis ci hanno donato Matteo Berrettini: il primo tennista italiano a conquistare la finale di Wimbledon. Il numero uno azzurro ha battuto in quattro set il polacco Hubert Hurkacz con il punteggio di 6-3, 6-0, 6-7, 6-4 in 2 h e 36 minuti. Una vittoria esaltante, di potenza bella come il sorriso di Terzo italiano maschio dopo Pietrangeli e Panatta a conquistare la finale di uno Slam! La partita Il primo set è equilibrato solo fino al 3 pari, poi Matteo alza l’asticella dei suoi colpi determinanti – servizio e dritto – e arriva ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 9 luglio 2021) Gli dei del tennis ci hanno donato Matteo: iltennistaa conquistare ladi. Il numero uno azzurro ha battuto in quattro set il polacco Hubert Hurkacz con il punteggio di 6-3, 6-0, 6-7, 6-4 in 2 h e 36 minuti. Una vittoria esaltante, di potenza bella come il sorriso di Terzomaschio dopo Pietrangeli e Panatta a conquistare ladi uno Slam! La partita Ilset è equilibrato solo fino al 3 pari, poi Matteo alza l’asticella dei suoi colpi determinanti – servizio e dritto – e arriva ...

