Trapani, il calcio torna in città: Ettore Minore trova l’accordo con il Dattilo (Di venerdì 9 luglio 2021) L'imprenditore è atteso lunedì per chiudere la trattativa e rifondare il club nel più breve tempo possibile. Si chiamerà Trapani FC 1905 Leggi su mediagol (Di venerdì 9 luglio 2021) L'imprenditore è atteso lunedì per chiudere la trattativa e rifondare il club nel più breve tempo possibile. Si chiameràFC 1905

Advertising

Mediagol : Trapani, il calcio torna in città: Ettore Minore trova l’accordo con il Dattilo - Tp24it : Trapani calcio, il sindaco Tranchida scrive al presidente Gravina - AlqamahPost : Trapani calcio. Tranchida: non sussistono le condizioni per ... - - GiornaleLORA : Trapani Calcio – aggiornamenti - cifrancesco4 : @TarallucciE @RaiSport Rimarrò convinto che hanno perso il calcio perché se lo chiami de broin non meriti di emette… -