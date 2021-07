Tare presenta Sarri: «Con lui potremo fare un salto ulteriore. In bocca al lupo a Inzaghi» (Di venerdì 9 luglio 2021) La Lazio presenta Sarri, in conferenza stampa, in qualità di nuovo allenatore. Ad introdurlo sono le parole di Igli Tare Sarri si presenta finalmente al mondo Lazio. Ad accompagnare il mister in conferenza stampa è il ds Igli Tare che lo ha introdotto con le seguenti parole: «Buongiorno a tutti, siamo molto contenti e felici di presenTare oggi Maurizio Sarri, nuovo allenatore della Lazio. Prima però voglio ringraziare mister Inzaghi e il suo staff per il lavoro svolto nei 5 anni e gli facciamo gli auguri per la nuova aventura all’Inter. ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 luglio 2021) La Lazio, in conferenza stampa, in qualità di nuovo allenatore. Ad introdurlo sono le parole di Iglisifinalmente al mondo Lazio. Ad accompagnare il mister in conferenza stampa è il ds Igliche lo ha introdotto con le seguenti parole: «Buongiorno a tutti, siamo molto contenti e felici di presenoggi Maurizio, nuovo allenatore della Lazio. Prima però voglio ringraziare mistere il suo staff per il lavoro svolto nei 5 anni e gli facciamo gli auguri per la nuova aventura all’Inter. ...

Advertising

OfficialSSLazio : Il Direttore Sportivo #Tare presenta il mister ?? 'Abbiamo scelto #Sarri per compiere un salto di qualità, è un alle… - LALAZIOMIA : Tare presenta Sarri: «Con lui potremo fare un salto ulteriore. In bocca al lupo a Inzaghi» - sportli26181512 : Lazio, ecco Sarri: 'Qui posso fare il mio #calcio. Mourinho? Non c'è dualismo': Lazio, ecco Sarri: 'Qui posso fare… - BanhoBola : RT @OfficialSSLazio: Il Direttore Sportivo #Tare presenta il mister ?? 'Abbiamo scelto #Sarri per compiere un salto di qualità, è un allenat… - LippeCFC : RT @OfficialSSLazio: Il Direttore Sportivo #Tare presenta il mister ?? 'Abbiamo scelto #Sarri per compiere un salto di qualità, è un allenat… -

Ultime Notizie dalla rete : Tare presenta Live - Lazio, Sarri si presenta in conferenza stampa Apre la conferenza il ds della Lazio, Igli Tare : 'Buongiorno a tutti. Siamo molto felici di presentare il nuovo allenatore della Lazio, Maurizio Sarri. Prima però voglio ringraziare mister Inzaghi e ...

Lazio, parla Sarri: la diretta della conferenza Il nuovo tecnico della Lazio si presenta ufficialmente. Ieri la prima foto con l'aquila sul petto e ... Prende la parola il ds Igli Tare: "Siamo molto contenti e felici di presentare il nuovo allenatore.

Tare presenta Sarri: «Allenatore perfetto per noi, ringrazio Inzaghi» Lazio News 24 Tare presenta Sarri: «Con lui potremo fare un salto ulteriore. In bocca al lupo a Inzaghi» La Lazio presenta Sarri, in conferenza stampa, in qualità di nuovo allenatore. Ad introdurlo sono le parole di Igli Tare Sarri si presenta finalmente al mondo Lazio. Ad accompagnare il mister in ...

Tare presenta Sarri: «Allenatore perfetto per noi, ringrazio Inzaghi» La Lazio presenta Sarri, in conferenza stampa, in qualità di nuovo allenatore. Ad introdurlo sono le parole di Igli Tare Sarri si presenta finalmente al mondo Lazio. Ad accompagnare il mister in ...

Apre la conferenza il ds della Lazio, Igli: 'Buongiorno a tutti. Siamo molto felici di presentare il nuovo allenatore della Lazio, Maurizio Sarri. Prima però voglio ringraziare mister Inzaghi e ...Il nuovo tecnico della Lazio siufficialmente. Ieri la prima foto con l'aquila sul petto e ... Prende la parola il ds Igli: "Siamo molto contenti e felici di presentare il nuovo allenatore.La Lazio presenta Sarri, in conferenza stampa, in qualità di nuovo allenatore. Ad introdurlo sono le parole di Igli Tare Sarri si presenta finalmente al mondo Lazio. Ad accompagnare il mister in ...La Lazio presenta Sarri, in conferenza stampa, in qualità di nuovo allenatore. Ad introdurlo sono le parole di Igli Tare Sarri si presenta finalmente al mondo Lazio. Ad accompagnare il mister in ...