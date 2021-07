Steven Zhang ai soci: “L’Inter non è in vendita” (Di venerdì 9 luglio 2021) Per Steven Zhang L’Inter non è in vendita Emergono dettagli di quella che ieri è stata l’assemblea dei azionisti delL’Inter. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport di oggi, il presidente nerazzurro Steven Zhang avrebbe ribadito il concetto che il club di Viale della Liberazione non sarebbe in vendita. “In estrema sintesi: L’Inter non è un club in vendita, non è un asset in dismissione di Suning. Questo ha tenuto a precisare Zhang. E le parole, in un contesto ufficiale come l’assemblea dei ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 9 luglio 2021) Pernon è inEmergono dettagli di quella che ieri è stata l’assemblea dei azionisti del. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport di oggi, il presidente nerazzurroavrebbe ribadito il concetto che il club di Viale della Liberazione non sarebbe in. “In estrema sintesi:non è un club in, non è un asset in dismissione di Suning. Questo ha tenuto a precisare. E le parole, in un contesto ufficiale come l’assemblea dei ...

