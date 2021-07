Sarri: «I social non hanno portato a una buona evoluzione culturale, ho già difficoltà col telefono» (Di venerdì 9 luglio 2021) Sarri, conferenza stampa di presentazione alla Lazio. Gli chiedono dei social, del perché non ha alcun account social. Sono contrario, è un’evoluzione che non ci ha portato ad una buona evoluzione culturale, anzi. Già la relazione telefonica mi risulta difficile, quando devo parlare con qualcuno preferisco suonare il campanello e farlo scendere, figuriamoci partecipare a qualcosa di questo tipo, sarebbe improponibile per me. Farà scintille con Lotito? Non penso, non vengo da esperienze semplici a livello di presidenti, quindi penso di poter avere con lui ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 9 luglio 2021), conferenza stampa di presentazione alla Lazio. Gli chiedono dei, del perché non ha alcun account. Sono contrario, è un’che non ci haad una, anzi. Già la relazione telefonica mi risulta difficile, quando devo parlare con qualcuno preferisco suonare il campanello e farlo scendere, figuriamoci partecipare a qualcosa di questo tipo, sarebbe improponibile per me. Farà scintille con Lotito? Non penso, non vengo da esperienze semplici a livello di presidenti, quindi penso di poter avere con lui ...

