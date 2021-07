Sardegna, muore a 33 anni durante il viaggio di nozze: malore in spiaggia (Di venerdì 9 luglio 2021) Andra Ghislotti, imprenditore 33enne di Ghisalba, si era sposato lo scorso 3 luglio con Elena a Martinengo, in provincia di Bergamo. I due erano subito partiti per il viaggio di nozze in Sardegna. durante la luna di miele è accaduta la tragedia: l’uomo è stato colpito da un malore mentre era sulla spiaggia di Cala Sabina, in provincia di Sassari, ed è morto. I due neo sposi erano in spiaggia quando Andrea si è improvvisamente accasciato, perdendo conoscenza. L’uomo è stato soccorso inizialmente da alcuni bagnanti, incluse alcune infermiere libere dal servizio. ... Leggi su tpi (Di venerdì 9 luglio 2021) Andra Ghislotti, imprenditore 33enne di Ghisalba, si era sposato lo scorso 3 luglio con Elena a Martinengo, in provincia di Bergamo. I due erano subito partiti per ildiinla luna di miele è accaduta la tragedia: l’uomo è stato colpito da unmentre era sulladi Cala Sabina, in provincia di Sassari, ed è morto. I due neo sposi erano inquando Andrea si è improvvisamente accasciato, perdendo conoscenza. L’uomo è stato soccorso inizialmente da alcuni bagnanti, incluse alcune infermiere libere dal servizio. ...

