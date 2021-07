Salvini | «Ammazzare i cinghiali è nell’interesse dei cinghiali stessi E spesso uccidono»

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 9 luglio 2021) Parole forti quelle lanciate da Matteosul problema dei. “Ammazzarli èdei“.partecipa al presidio della Coldiretti davanti a Montecitorio per testimoniare la vicinanza della Lega a “gente che non sta in attesa di percepire il ‘reddito di cinghialanza’. Qui c’e’ gente che lavora e se uno semina ha lo stramaledetto diritto di raccogliere quello che ha seminato”, dice tra gli applausi scroscianti. Le sue parole sono riprese dall’Agenzia Dire. Con lui sul palco Gianmarco Centinaio, Gianpaolo ...