PlayStation Plus e PlayStation Now mandano in confusione? Sony chiede agli utenti di controllare bene (Di venerdì 9 luglio 2021) A quanto pare PlayStation Plus e PlayStation Now, i due abbonamenti di Sony, stanno mandando in confusione gli utenti. A seguito di un'impennata negli acquisti dell'abbonamento a PlayStation Now, la società nipponica, attraverso l'account Twitter ufficiale del supporto, chiede agli utenti di controllare sempre i propri account prima di acquistare un abbonamento a PlayStation Plus. I due abbonamenti sono ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 9 luglio 2021) A quanto pareNow, i due abbonamenti di, stanno mandando ingli. A seguito di un'impennata negli acquisti dell'abbonamento aNow, la società nipponica, attraverso l'account Twitter ufficiale del supporto,disempre i propri account prima di acquistare un abbonamento a. I due abbonamenti sono ...

Advertising

Eurogamer_it : #PlayStationNow e #PlayStationPlus mandano in confusione? #Sony chiede agli utenti di controllare. - infoitscienza : Hunter’s Arena Legends: trailer dallo State of Play, in regalo con PlayStation Plus già ad agosto! - infoitscienza : PlayStation Plus di Agosto 2021: rivelato uno dei giochi gratuiti - infoitscienza : Hunter's Arena: Legends - La versione Console del Battle Royale di Mantisco verrà Inclusa nel PlayStation Plus di A… - infoitscienza : Hunter's Arena Legends sarà gratis con il PlayStation Plus ad agosto -