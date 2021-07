Mercedes | a Silverstone con una nuova veste aerodinamica

(Di venerdì 9 luglio 2021) Il Red Bull Ring come una sorta di "bestia nera" per, pronta a giocare "in casa" a. Pronta a mettere in pista novità aerodinamiche buone per riequilibrare una partita al momento ...

Il Red Bull Ring come una sorta di "bestia nera" per, pronta a giocare "in casa" a. Pronta a mettere in pista novità aerodinamiche buone per riequilibrare una partita al momento chiaramente favorevole a Red Bull. Dal Red Bull Ring, ......le scuderie e i vertici della F1 dovrebbero discutere nel corso del prossimo weekend a: ... '' Abbiamo un accordo con laper quanto riguarda i piloti di riserva '' ha aggiunto il ...Andrew Shovlin conferma le novità a livello di carrozzeria per la W12 e rivela l'esatto danno subito da Hamilton nel passaggio sui cordoli in Austria: il cedimento delle alette applicate nella parte i ...Il sette volte campione del mondo teme che in occasione della Sprint Qualifying di Silverstone non ci sarà spettacolo, mentre Pierre Gasly preferisce tracciare un bilancio del nuovo format dopo che si ...