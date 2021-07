LIVE Berrettini-Hurkacz 6-3 6-0 6-7 3-2 | Wimbledon 2021 in DIRETTA | Matteo conquista il break nel quarto set!

Leggi su oasport

(Di venerdì 9 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-30 UN’ALTRA PRIMA FONDAMENTALE! BASILARE PER! 30-30 Aggressivo in risposta! Ha altre cartucce da giocarsi il polacco! 30-15 ALTRO SERVIZIO DEVASTANTE! 15-15 CHE FORTUNA PER! La volée da sotto la rete con il taglio si arrampica sul nastro e ricade poco oltre la rete. 15-0 SERVIZIO VINCENTE SULLA RIGA! 3-2. Tiene un buon gameche si era fatto rimontare da 40-0. A-40 Serve bene il polacco in questa situazione. 40-40 LA RISPOSTA VINCENTE DI ROVESCIO!! ECCEZIONALE!! DI CONTROBALZO! A-40 Scappa via la risposta ...