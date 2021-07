L' Istat fotografa gli effetti del Covid | crollano i consumi | cresce la povertà assoluta

(Di venerdì 9 luglio 2021) Nel rapporto di quest'anno confermato il forte aumento dei morti, una caduta delle nascite e meno matrimoni. Ma le prospettive sono in netto miglioramento con la ripresa di fiducia di imprese e ...

Ultime Notizie dalla rete : Istat fotografa

Nel rapporto di quest'anno confermato il forte aumento dei morti, una caduta delle nascite e meno matrimoni. Ma le prospettive sono in netto miglioramento con la ripresa di fiducia di imprese e ...La ripresa è iniziata e l'Italia guarda con fiducia al futuro, ma oltre 2 milioni di famiglie si trovano in stato di assoluta povertà. E' quanto emerge dal Rapporto annuale dell', chela situazione del Paese. Dopo una pesante riduzione del Pil nell'anno della pandemia, l'economia italiana ha segnato un lievissimo recupero congiunturale (+0,1% il Pil), un ...Dal calo del reddito delle famiglie all'impatto del Pnnr sul Pil: l'Istat fotografa il Paese A maggio -735mila occupati in meno prima dell’emergenza A metà del 2021, le conseguenze dell'emergenza ...Dopo una pesante riduzione del Pil nell’anno della pandemia, l’economia italiana ha segnato un lievissimo recupero congiunturale (+0,1% il Pil).