Inter, prima amichevole con il Lugano: in campo il 17 luglio (Di venerdì 9 luglio 2021) Parte ancora una volta da Lugano la stagione sportiva dell’Inter, che scenderà in campo allo stadio Cornaredo sabato 17 luglio alle 20:30 nel primo appuntamento della stagione. I nerazzurri di Simone Inzaghi sfideranno il Lugano nella Lugano Region Cup. Sui canali ufficiali dell’FC Lugano è possibile acquistare da subito i biglietti per assistere al match. L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 9 luglio 2021) Parte ancora una volta dala stagione sportiva dell’, che scenderà inallo stadio Cornaredo sabato 17alle 20:30 nel primo appuntamento della stagione. I nerazzurri di Simone Inzaghi sfideranno ilnellaRegion Cup. Sui canali ufficiali dell’FCè possibile acquistare da subito i biglietti per assistere al match. L'articolo

Advertising

Glongari : Conferme rispetto all’interesse del #Cska Mosca nei confronti di #Dalbert dell’#Inter . Il club russo potrebbe pres… - infoitsport : UFFICIALE – Lugano-Inter, data e ora della prima amichevole stagionale - Ladal17 : #Tare: 'Siamo molto contenti di presentare #Sarri. Prima però voglio cogliere l'occasione per ringraziare mister… - Dalla_SerieA : Inter, ufficiale la prima amichevole: c'è ancora il Lugano - - EmmanBuzz : @FootballAndDre1 Secondo me può far bene...sta a noi tifosi supportarlo e non abbandonarlo alla prima sconfitta o p… -