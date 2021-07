I leader del G7, fatti di rifiuti elettronici (Di venerdì 9 luglio 2021) Si chiama Monte Recyclemore ed è stata inaugurata in occasione dell’ultimo G7 di giugno in Cornovaglia. Si tratta di una scultura completamente realizzata con rifiuti elettronici – da computer a cellulari – che raffigura i sette leader che hanno partecipato al summit: da Boris Johnson a Yoshide Suga, da Emmanuel Macron a Mario Draghi, fino a Justin Trudeau, Angela Merkel e Joe Biden. L’opera visibile a Maulden, in Inghilterra, si ispira chiaramente al Mount Rushmore, il complesso scultoreo nella roccia situato nel Dakota del Sud, sul massiccio montuoso delle Black Hills che raffigura i volti di quattro famosi presidenti degli Stati Uniti. ... Leggi su wired (Di venerdì 9 luglio 2021) Si chiama Monte Recyclemore ed è stata inaugurata in occasione dell’ultimo G7 di giugno in Cornovaglia. Si tratta di una scultura completamente realizzata con– da computer a cellulari – che raffigura i setteche hanno partecipato al summit: da Boris Johnson a Yoshide Suga, da Emmanuel Macron a Mario Draghi, fino a Justin Trudeau, Angela Merkel e Joe Biden. L’opera visibile a Maulden, in Inghilterra, si ispira chiaramente al Mount Rushmore, il complesso scultoreo nella roccia situato nel Dakota del Sud, sul massiccio montuoso delle Black Hills che raffigura i volti di quattro famosi presidenti degli Stati Uniti. ...

Advertising

fattoquotidiano : Ddl Zan, ora Renzi diventa un martire per la destra: da Libero a Storace su Il Tempo fino al Secolo d’Italia, tutti… - Fontana3Lorenzo : Letta può stare sereno, i suoi socialisti sono stati alleati di Orban per anni e fino a pochi mesi fa, visto che il… - Open_gol : ??Condannato l’appuntato dei carabinieri considerato il leader del gruppo della caserma Levante - VitoCavarretta : @petergomezblog @fattoquotidiano Voi del falso quotidiano avete idolatrato questo comico in disarmo per 15 anni e o… - terraccianoFim : RT @terraccianoFim: @sabella_thinkin @RaiNews @pierremele70 @Dario_Donato @PaoloTrombin @orioli_alberto @DavideGiac @fabbog @sassi_mario @m… -

Ultime Notizie dalla rete : leader del Panico in Europa, ma non in USA Impauriti dalla riscossa del virus che continua ad accelerare la sua capacità di diffusione nella ... I mercati temono che i principali leader europei, in particolare Merkel, Macron, Draghi e Sanchez, ...

Italia assume presidenza del G20: cosa significa ...un incontro di dialogo e discussione tra i leader globali sui temi più urgenti dell'economia. Lo scopo è rafforzare la collaborazione per obiettivi comuni. Al summit principale, evento centrale del ...

Milinkovic sempre più leader della Lazio Corriere dello Sport Auro Palomba: Community compie 20 anni, il commento del Presidente e fondatore Auro Palomba: il video per i 20 anni di Community Nata grazie all’impegno e alla passione di un team affiatato, Community è una realtà leader nel reputation management. In occasione del ventesimo anno ...

Sapi: si afferma la figura del riparatore di cartucce rigenerate Sapi contribuisce all'affermazione di una nuova professione nel mondo della sostenibilità: il produttore di cartucce rigenerate e rigeneratore di stampanti usate ...

Impauriti dalla riscossavirus che continua ad accelerare la sua capacità di diffusione nella ... I mercati temono che i principalieuropei, in particolare Merkel, Macron, Draghi e Sanchez, ......un incontro di dialogo e discussione tra iglobali sui temi più urgenti dell'economia. Lo scopo è rafforzare la collaborazione per obiettivi comuni. Al summit principale, evento centrale...Auro Palomba: il video per i 20 anni di Community Nata grazie all’impegno e alla passione di un team affiatato, Community è una realtà leader nel reputation management. In occasione del ventesimo anno ...Sapi contribuisce all'affermazione di una nuova professione nel mondo della sostenibilità: il produttore di cartucce rigenerate e rigeneratore di stampanti usate ...