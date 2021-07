Giants – Le aspettative verso Kenny Golladay sono molto alte

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 9 luglio 2021) Alla vigilia della regular season 2021, gli occhi di moltipuntati sui reparti offensivi della due squadre di New York. Per quanto riguarda la sponda, la società spera di vedere miglioramenti in Daniel Jones e di poter avere il running back Saquon Barkley a disposizione e in forma per tutta la stagione. Altri due giocatori su cui New York puntai due nuovi innesti nel reparto dei wide receivers, cioè il rookie Kadarius Toney e soprattutto l’ex Detroit Lionsriuscirà a far migliorare il gioco ...