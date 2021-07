Eutanasia legale, al via i referendum days: 500 banchetti in tutta Italia per raccogliere firme. Aderiscono Fedez, Maurizio Costanzo e Vasco (Di venerdì 9 luglio 2021) Si aprono oggi e dureranno fino al 12 luglio i referendum days per raccogliere almeno 500mila firme in tutta Italia, entro il 30 settembre, necessarie per indire il voto popolare sull’Eutanasia legale. A promuovere l’iniziativa è l’Associazione Luca Coscioni, ma a metterci la faccia sono stati anche personaggi famosi come Fedez, Maurizio Costanzo o Giobbe Covatta, oltre a Vasco Rossi che ha concesso gratuitamente i diritti della sua Vivere, diventata colonna sonora dello spot ufficiale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021) Si aprono oggi e dureranno fino al 12 luglio iperalmeno 500milain, entro il 30 settembre, necessarie per indire il voto popolare sull’. A promuovere l’iniziativa è l’Associazione Luca Coscioni, ma a metterci la faccia sono stati anche personaggi famosi comeo Giobbe Covatta, oltre aRossi che ha concesso gratuitamente i diritti della sua Vivere, diventata colonna sonora dello spot ufficiale ...

