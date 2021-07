Elettricità, prezzo medio finale più basso in maggior tutela (Di venerdì 9 luglio 2021) Roma, 9 lug. - (Adnkronos) - Nel mercato dell'Elettricità in termini di prezzo medio finale (al netto delle imposte), la maggior tutela presenta valori di prezzo più bassi del mercato libero, con una differenza del -23,6%. E' quanto emerge dalla Relazione annuale dell'Arera. Rispetto all'anno precedente, vi è stato un aumento generalizzato dei differenziali tra i due mercati, che discende dalla diversa evoluzione degli stessi, sottolinea l'Autorità. Il mercato libero presenta valori quasi uguali all'anno precedente, mentre il servizio di maggior ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021) Roma, 9 lug. - (Adnkronos) - Nel mercato dell'in termini di(al netto delle imposte), lapresenta valori dipiù bassi del mercato libero, con una differenza del -23,6%. E' quanto emerge dalla Relazione annuale dell'Arera. Rispetto all'anno precedente, vi è stato un aumento generalizzato dei differenziali tra i due mercati, che discende dalla diversa evoluzione degli stessi, sottolinea l'Autorità. Il mercato libero presenta valori quasi uguali all'anno precedente, mentre il servizio di...

Ultime Notizie dalla rete : Elettricità prezzo Aumenti luce e gas luglio 2021: come combatterli? ... l'incremento del prezzo dell'energia elettrica rappresenta una seria minaccia per il portafoglio dei consumatori. Durante i mesi estivi, infatti, è previsto un aumento dei consumi di elettricità (a ...

Raffrescamento evaporativo diretto e indiretto, come funziona e quando è una buona idea usarlo - Alcune aziende consentono di affittare questi raffrescatori più grandi a un prezzo attorno ai 60 ... Riepilogando, tale sistema comporta un minore uso di elettricità rispetto ai sistemi split ...

