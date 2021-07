‘Cittadini in Comune’, in campo Gabriele Arcari: “Benevento raccolga la sfida della sostenibilità” (Di venerdì 9 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Prosegue l’opera di costruzione della lista ‘Cittadini in Comune’, movimento civico che alle prossime elezioni amministrative sosterrà la candidatura a sindaco dell’avvocato Luigi Diego Perifano. della squadra di ‘Cittadini in Comune’ farà parte anche Gabriele Arcari, beneventano, 38 anni, responsabile per l’area sud di una multinazionale da oltre cento anni impegnata nel campo della produzione e fornitura di energia sostenibile. La candidatura al Consiglio Comunale ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Prosegue l’opera di costruzionelistain, movimento civico che alle prossime elezioni amministrative sosterrà la candidatura a sindaco dell’avvocato Luigi Diego Perifano.squadra diinfarà parte anche, beneventano, 38 anni, responsabile per l’area sud di una multinazionale da oltre cento anni impegnata nelproduzione e fornitura di energia sostenibile. La candidatura al Consiglio Comunale ...

