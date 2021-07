Bonucci: “Il gruppo non è la semplice somma degli individui. Io e Chiellini andiamo anche in vacanza insieme” (Di venerdì 9 luglio 2021) Leonardo Bonucci, difensore della Nazionale, ha parlato in conferenza stampa (da remoto per precauzione) a due giorni dalla finale degli Europei contro l’Inghilterra. La possibile vittoria è importante per tutti e per il movimento, sarebbe anche una grande iniezione di fiducia per gli italiani. Giocare in casa degli inglesi non ci spaventa. Hanno attaccanti fortissimi e dobbiamo stare attenti, sappiamo i problemi che possono crearci. Kane è tra i migliori al mondo. I complimenti di Mourinho mi hanno fatto piacere, ma in ogni partita bisogna dimostrare di essere forti. L’Inghilterra ha un’ottima difesa con Maguire e ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 9 luglio 2021) Leonardo, difensore della Nazionale, ha parlato in conferenza stampa (da remoto per precauzione) a due giorni dalla finaleEuropei contro l’Inghilterra. La possibile vittoria è importante per tutti e per il movimento, sarebbeuna grande iniezione di fiducia per gli italiani. Giocare in casainglesi non ci spaventa. Hanno attaccanti fortissimi e dobbiamo stare attenti, sappiamo i problemi che possono crearci. Kane è tra i migliori al mondo. I complimenti di Mourinho mi hanno fatto piacere, ma in ogni partita bisogna dimostrare di essere forti. L’Inghilterra ha un’ottima difesa con Maguire e ...

