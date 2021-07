Berrettini entra nella storia: è il primo italiano in finale a Wimbledon, affronterà Djokovic (Di venerdì 9 luglio 2021) L'Italia in grande spolvero a Wimbledon raggiunge la finalissima del torneo di tennis. Matteo Berrettini supera il polacco Hubert Hurkacz in quattro set (6 - 3, 6 - 0, 6 - 7, 6 - 4) e scrive la storia ... Leggi su globalist (Di venerdì 9 luglio 2021) L'Italia in grande spolvero araggiunge la finalissima del torneo di tennis. Matteosupera il polacco Hubert Hurkacz in quattro set (6 - 3, 6 - 0, 6 - 7, 6 - 4) e scrive la...

Advertising

SkyTG24 : Matteo #Berrettini entra nella storia del #tennis italiano: con la vittoria su Hubert Hurkacz l’azzurro numero 9 de… - rtl1025 : ???? Matteo #Berrettini entra nella storia: è il primo italiano in finale a #Wimbledon. Sconfigge il polacco Hubert H… - globalistIT : Berrettini in finale a Wimbledon #Wimbledon #Tennis #finale - imarkez : RT @blogsicilia: #notizie #sicilia Tennis, Berrettini vola in finale a Wimbledon ed entra nella storia - - RainNoise : RT @tg2rai: 'Un sogno troppo grande' dice Matteo Berrettini, 25 anni, il primo tennista italiano a conquistare la finale di Wimbledon. Entr… -