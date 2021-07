Bayern Monaco, Nagelsmann: «Kimmich farà il centrocampista, mi piacciono i calciatori duttili» (Di venerdì 9 luglio 2021) Il neo allenatore del Bayern Monaco Julian Nagelsmann ha parlato della posizione dove intende far giocare Joshua Kimmich Julian Nagelsmann, neo allenatore del Bayern Monaco, in una intervista al canale YouTube del club bavarese ha parlato anche della posizione in cui intende far giocare Joshua Kimmich. «Credo che giocherà come centrocampista centrale. Mi piace molto avere calciatori duttili, capaci di ricoprire più posizioni. È sempre importante apportare modifiche al gioco e calciatori di ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 luglio 2021) Il neo allenatore delJulianha parlato della posizione dove intende far giocare JoshuaJulian, neo allenatore del, in una intervista al canale YouTube del club bavarese ha parlato anche della posizione in cui intende far giocare Joshua. «Credo che giocherà comecentrale. Mi piace molto avere, capaci di ricoprire più posizioni. È sempre importante apportare modifiche al gioco edi ...

