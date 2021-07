Barcellona | Koeman | “Messi? Preoccupato ma Laporta mi ha tranquillizzato”

(Di venerdì 9 luglio 2021) “Quando una cosa non è risolta è normale preoccuparsi, ma ho piena fiducia nel nostro presidente“. Così Ronald, allenatore del, risponde alle domande circa il futuro di Leo, che non ha ancora rinnovato con il club. “è molto importante per il club ma è importante anche per il campionato spagnolo. Dobbiamo tutti fare uno sforzo per far sì che rimanga con noi” ha aggiunto il tecnico blaugrana, presente al torneo di beneficienza “Cup” al Barcelona Golf Club.ha commentato anche le dure dichiarazioni di Javier Tebas, presidente della Liga, ...

Advertising

sportface2016 : #Barcellona, Ronald #Koeman sul futuro di Leo #Messi: 'Dobbiamo tutti fare uno sforzo per trattenerlo, ho piena fid… - infoitsport : Barcellona, Koeman su Messi: “Sono preoccupato ma fiducia in Laporta” - CalcioPillole : Il tecnico del #Barcellona Ronald #Koeman, nel corso di un evento di beneficenza, ha parlato della situazione sul r… - ReTwitStorm_ita : #Calciomercato, #Annuncio sul #Futuro di #Messi | #Koeman #Svela il #Piano del Barcellona - calciomercatoit : ?? #Barcellona, #Koeman fa il punto sul futuro di #Messi: 'Siamo fiduciosi'. Svelato il retroscena con #Laporta -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona Koeman

...document.addEventListener("eventDFPready",function(o){googletag.cmd.push(function(){googletag.display("rcsad_Bottom1")})},!1) (Getty Images) tutte le notizie dimessi Leggi i ...I problemi economici che in questo momento storico stanno affliggendo i maggiori club internazionali e inevitabilmente anche il. Il futuro è tutto da scrivere, tanto che si è tornati a ...Barcellona, Ronald Koeman parla del futuro di Leo Messi: "Dobbiamo tutti fare uno sforzo per trattenerlo, ho piena fiducia in Laporta".Il rinnovo di Lionel Messi con il Barcellona, complice anche la Copa America in corso, ha subito un rallentamento. In tal senso, in casa catalana, non si nasconde un briciolo di preoccupazione. A parl ...