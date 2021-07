Barbara D’Urso celebra le nozze dei suoi amici: ecco come ha fatto (Di venerdì 9 luglio 2021) Barbara D’Urso ha celebrato le nozze di una coppia di suoi amici: il post su Instagram e le parole della conduttrice televisiva Barbara D’UrsoL’8 luglio 2021 per Barbara D’Urso è stato un giorno davvero particolare. La conduttrice Mediaset, ha postato degli scatti su Instagram dove indossa una fascia tricolore di solito indossata solo da un ufficiante di stato civile durante. La sessantaduenne, con grande onore, gioia e commozione ha celebrato in Comune le nozze dei suoi ... Leggi su formatonews (Di venerdì 9 luglio 2021)hato ledi una coppia di: il post su Instagram e le parole della conduttrice televisivaL’8 luglio 2021 perè stato un giorno davvero particolare. La conduttrice Mediaset, ha postato degli scatti su Instagram dove indossa una fascia tricolore di solito indossata solo da un ufficiante di stato civile durante. La sessantaduenne, con grande onore, gioia e commozione hato in Comune ledei...

Advertising

zazoomblog : Barbara d’Urso officia un matrimonio: “Un grande onore” - #Barbara #d’Urso #officia #matrimonio: - daniele2412 : Quindi senza Barbara D'Urso si torna alle ricariche telefoniche? - MadameA02 : Una mamma ha visto un papà fumare una sigaretta dentro il cortile della scuola per poi gettarla per terra. Io perch… - GraziaAvitabile : @GiusCandela Ma magari nun sai niente proprio sulla Carra’!!!ma per carità p puoi tacere tu e Barbara d’urso ?siete imbarazzanti - Alfonso0070 : RT @celenta82: Quanta eleganza... Vi rendete conto che siamo partiti da lei per arrivare a Barbara D'Urso? #techetechete #RaffaellaCarra… -