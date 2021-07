Afghanistan, talebani occupano posto di confine chiave con Iran (Di venerdì 9 luglio 2021) I talebani hanno annunciato di aver preso Islam Qala, il più importante posto di confine dell'Afghanistan con l'Iran, situato nella provincia occidentale di Herat, mentre l'offensiva degli insorti ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 9 luglio 2021) Ihanno annunciato di aver preso Islam Qala, il più importantedidell'con l', situato nella provincia occidentale di Herat, mentre l'offensiva degli insorti ...

