Uefa muta e arbitro cieco. Fate attenzione: la vergogna inglese contro Schmeichel sul rigore, pronti a tutto per vincere | Guarda (Di giovedì 8 luglio 2021) Non sono soltanto le dinamiche, piuttosto degne di dubbio, per le quali è arrivata la vittoria dell'Inghilterra contro la Danimarca, nella seconda semifinale di Euro 2020. Due palloni in campo a pochi passi da Raheem Sterling, e l'intervento di Maehle, sanzionato forse troppo generosamente in favore degli inglesi. Su Twitter ha infatti iniziato a girare un video che mostra gli attimi primi del calcio di rigore tirato da Harry Kane. Nel video si vede come al portiere danese Kaspar Schmeichel, venga infatti puntato un laser negli occhi per disturbare un suo - eventuale - miracoloso intervento. Ad ogni modo, l'intervento è ...

