Traffico Roma del 08-07-2021 ore 17:30 (Di giovedì 8 luglio 2021) Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla relazione sulla Grande Raccordo Anulare aumentano gli spostamenti lungo la carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la diramazione Roma Sud mentre sull’interno si escludono e rallentamenti tra la Cassia bis è la Prenestina più Traffico in uscita da Roma sul tratto Urbano della A24 mentre su via del Foro Italico si rallenta tra la galleria Giovanni XXIII e la Salaria verso San Giovanni proseguendo sulla tangenziale est e circolazione concentrata tra viale Castrense Il Bivio A24 su entrambe le direzioni ancora chiusa per un grave incidente vicino via di Castel ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 8 luglio 2021) LuceverdeBuon pomeriggio dalla relazione sulla Grande Raccordo Anulare aumentano gli spostamenti lungo la carreggiata esterna tra laFiumicino e la diramazioneSud mentre sull’interno si escludono e rallentamenti tra la Cassia bis è la Prenestina piùin uscita dasul tratto Urbano della A24 mentre su via del Foro Italico si rallenta tra la galleria Giovanni XXIII e la Salaria verso San Giovanni proseguendo sulla tangenziale est e circolazione concentrata tra viale Castrense Il Bivio A24 su entrambe le direzioni ancora chiusa per un grave incidente vicino via di Castel ...

Advertising

VAIstradeanas : 17:53 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:5Km/h - muoversintoscan : ? In #A1, in direzione Roma: code a tratti per traffico intenso tra Firenze Impruneta e Incisa-Reggello #viabiliTOS #viabiliFI - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2021 ore 17:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - muoversintoscan : ???TRAFFICO REGOLARE In #A1, in direzione Roma: traffico sbloccato tra Valdarno e Arezzo #viabiliTOS #viabiliFI - nenciafi : RT @muoversintoscan: ? In #A1, in direzione Roma: traffico bloccato tra Valdarno e Arezzo #viabiliTOS #viabiliFI -