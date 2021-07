“Territorio e impresa”: il progetto di Confesercenti e Circoscrizione 4 per rilanciare via Cibrario e corso Telesio (Di giovedì 8 luglio 2021) Una rete forte e diffusa di negozi e mercati rappresenta un elemento insostituibile nella vita delle città. Dunque, il commercio di vicinato va sostenuto e aiutato a modernizzarsi: Confesercenti e Circoscrizione 4 hanno presentato oggi i risultati del progetto “Territorio e impresa” che ha coinvolto i commercianti di via Cibrario e corso Telesio. Si è trattato di analizzare l’attuale situazione dei due assi commerciali e il livello di digitalizzazione delle imprese: dati grazie ai quali sarà possibile immaginare una serie di azioni mirate ad affrontare gli ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 8 luglio 2021) Una rete forte e diffusa di negozi e mercati rappresenta un elemento insostituibile nella vita delle città. Dunque, il commercio di vicinato va sostenuto e aiutato a modernizzarsi:4 hanno presentato oggi i risultati del” che ha coinvolto i commercianti di via. Si è trattato di analizzare l’attuale situazione dei due assi commerciali e il livello di digitalizzazione delle imprese: dati grazie ai quali sarà possibile immaginare una serie di azioni mirate ad affrontare gli ...

