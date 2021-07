Sassuolo | Dionisi si presenta | ' Darò il meglio per chi mi ha scelto'

(Di giovedì 8 luglio 2021)- Alessio, è statoto in data odierna alla sede del. Il tecnico, dopo essere stato introdotto dall'amministratore delegato Carnevali , ha avuto modo di dire la sua ...

- Alessio, è stato presentato in data odierna alla sede del. Il tecnico, dopo essere stato introdotto dall'amministratore delegato Carnevali , ha avuto modo di dire la sua ...... Cagliari,, Genoa, Empoli e Frosinone oltre a 131 presenze con 6 reti in Serie B. Tutte le ...dall'estate 2016 fino allo scorso inverno insieme all'attaccante bianconero Federico. Nel ...(Stop and Goal) Nel corso della presentazione del nuovo allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi, l’amministratore delegato Giovanni Carnevali ha parlato del futuro di Manuel Locatelli:. L’obiettivo ...L'Ascoli punta a rinforzare il pacchetto dei difensori centrali nella sessione estiva di calciomercato dopo la mancata riconferma di Riccardo Brosco. Al momento mister Andrea Sottil ha a disposizione ...