Riforme: Letta, passo concreto per più forza ai giovani (Di giovedì 8 luglio 2021) "Fino a ieri un giovane tra i 18 e i 25 anni aveva un potere dimezzato rispetto agli altri elettori più anziani. Votava solo alla Camera. Da oggi, con la riforma appena approvata, voterà anche per il ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 8 luglio 2021) "Fino a ieri un giovane tra i 18 e i 25 anni aveva un potere dimezzato rispetto agli altri elettori più anziani. Votava solo alla Camera. Da oggi, con la riforma appena approvata, voterà anche per il ...

Advertising

TV7Benevento : Riforme: Letta, 'passo concreto per dare più forza a voce giovani'... - iconanews : Riforme: Letta, passo concreto per più forza ai giovani - FrancescoSolaz7 : @matteorenzi Come il dossier del mess, dei servizi segreti, del ponte sullo stretto erano tutti nel dossier per rib… - TV7Benevento : Riforme: Letta, 'importante voto Senato ai 18enni, assurdo oggi non ci sia'... - mdipatrizi5 : @janavel7 @MauroCapozza Esimio jeans,non crede che si sia passato il limite della decenza ? la Cirinna' esorta al s… -

Ultime Notizie dalla rete : Riforme Letta Riforme: Letta, passo concreto per più forza ai giovani Lo scrive su Twitter il segretario Pd Enrico Letta. . 8 luglio 2021

Riforme: Letta, 'importante voto Senato ai 18enni, assurdo oggi non ci sia' "Domani sarà un momento importante, c'è la conclusione dell'iter di cambiamento della Costituzione che dà la possibilità ai 18enni di votare per il Senato, domani si chiude". Lo ha detto Enrico Letta ad un evento on line del Pd di Varese. "Sembra incredibile ma oggi un giovane di 24 anni non vota per il Senato, ha un potere dimezzato di voto rispetto a un 50enne. Assurdo. Già i giovani sono ...

Riforme: Letta, passo concreto per più forza ai giovani - Ultima Ora Agenzia ANSA Riforma sul voto al Senato: si vota a 18 anni e non più a 25 di cui questa riforma è chiara espressione“. Nonostante la ritrosia di Forza Italia, dunque, è tempo di guardare avanti con ottimismo. La legge adesso sarà ora pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale come ...

Riforme: Letta, 'passo concreto per dare più forza a voce giovani' Roma, 8 lug "Fino a ieri un giovane tra i 18 e i 25 anni aveva un potere dimezzato rispetto agli altri elettori più anziani. Votava solo alla Camera. Da oggi, c ...

Lo scrive su Twitter il segretario Pd Enrico. . 8 luglio 2021"Domani sarà un momento importante, c'è la conclusione dell'iter di cambiamento della Costituzione che dà la possibilità ai 18enni di votare per il Senato, domani si chiude". Lo ha detto Enricoad un evento on line del Pd di Varese. "Sembra incredibile ma oggi un giovane di 24 anni non vota per il Senato, ha un potere dimezzato di voto rispetto a un 50enne. Assurdo. Già i giovani sono ...di cui questa riforma è chiara espressione“. Nonostante la ritrosia di Forza Italia, dunque, è tempo di guardare avanti con ottimismo. La legge adesso sarà ora pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale come ...Roma, 8 lug "Fino a ieri un giovane tra i 18 e i 25 anni aveva un potere dimezzato rispetto agli altri elettori più anziani. Votava solo alla Camera. Da oggi, c ...