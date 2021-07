Rifiuti sequestrati nel salernitano: deferito il titolare di un’azienda (Di giovedì 8 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Cava de’ Tirreni, nell’esecuzione di controlli mirati alla tutela dell’ambiente e del territorio, si sono portati in agro del comune di Pagani (Sa), presso un impianto di recupero e stoccaggio Rifiuti speciali non pericolosi. Giunti sul posto i militari, con il concorso specializzato di tecnici del Dipartimento di Salerno dell’ARPAC, hanno controllato le modalità di gestione dei Rifiuti ed il rispetto della normativa in materia di scarichi. All’esito delle verifiche ed ispezione del sito, è emerso che nel piazzale antistante l’azienda vi erano depositati circa 200 ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 8 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Cava de’ Tirreni, nell’esecuzione di controlli mirati alla tutela dell’ambiente e del territorio, si sono portati in agro del comune di Pagani (Sa), presso un impianto di recupero e stoccaggiospeciali non pericolosi. Giunti sul posto i militari, con il concorso specializzato di tecnici del Dipartimento di Salerno dell’ARPAC, hanno controllato le modalità di gestione deied il rispetto della normativa in materia di scarichi. All’esito delle verifiche ed ispezione del sito, è emerso che nel piazzale antistante l’azienda vi erano depositati circa 200 ...

Advertising

anteprima24 : ** #Rifiuti sequestrati nel salernitano: deferito il titolare di un'azienda ** - _fiorucci : RT @_Carabinieri_: Como, enormi quantità di rifiuti speciali sversati in un'area verde sottoposta a vicolo ambientale e paesaggistico: #Car… - Ettore572 : RT @_Carabinieri_: Como, enormi quantità di rifiuti speciali sversati in un'area verde sottoposta a vicolo ambientale e paesaggistico: #Car… - Anna86595257 : RT @info_cilento: #TerraDeiFuochiNord Traffico rifiuti: 6 arresti, sversamenti vicino falde acqua - Lombardia - giampierodetti : RT @_Carabinieri_: Como, enormi quantità di rifiuti speciali sversati in un'area verde sottoposta a vicolo ambientale e paesaggistico: #Car… -