Pliskova-Sabalenka in tv oggi | orario | canale e diretta streaming Wimbledon 2021

(Di giovedì 8 luglio 2021) Karolinasfida quest’Arynanella semifinale di. Zero set persi finora dalla ceca, che va a caccia della sua seconda finale a livello slam. La sua prossima avversaria, però, non è lontanamente paragonabile alla giocatrici affrontate finora. La bielorussaè infatti una delle giocatrici più in forma del momento e, in caso di vittoria, volerebbe al secondo posto del ranking Wta. Aryna si è inoltre aggiudicata i due precedenti, ergo è inevitabile che parta con i favori del pronostico. SEGUI IL LIVE DEL MATCH IL TABELLONE IL MONTEPREMI Il match va ...

CENTRE COURT A partire dalle ore 14.30: Barty vs Kerber Non prima delle ore 16: Pliskova vs Sabalenka