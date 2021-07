Nube di fumo sulla città | l' incendio distrugge auto | moto e attrezzi agricoli nel deposito

Advertising

CronacheNuoresi : La immagini dell'incendio a Ghilarza. La nube di fumo arriva fino a Nuoro ?? LE IMMAGINI DELLA SS 131 DCN ASSEDIATA… - romi_andrio : RT @RSInews: Pioggia di cenere su Catania - Il vulcano Etna ha ripreso l'attività con una nube di fumo alta 5 chilometri con ricadute di po… - topetto : RT @RSInews: Pioggia di cenere su Catania - Il vulcano Etna ha ripreso l'attività con una nube di fumo alta 5 chilometri con ricadute di po… - RSInews : Pioggia di cenere su Catania - Il vulcano Etna ha ripreso l'attività con una nube di fumo alta 5 chilometri con ric… - RealCosimino2 : nube di fumo si è alzata a barcellona -

Ultime Notizie dalla rete : Nube fumo

Fanpage.it

PESARO - Sono da poco passate le 8 di mattina quando molti pesaresi hanno notato una densa colonna dialzarsi in cielo. Una coltre nera, corposa. Il tam tam è stato immediato, sia per capire se ci fossero conseguenze per le persone, sia per capire da dove provenisse. I Vigili del fuoco sono ...APPROFONDIMENTI PESAROdisulla città: l'incendio distrugge auto, moto...PESARO - Sono da poco passate le 8 di mattina quando molti pesaresi hanno notato una densa colonna di fumo alzarsi in cielo. Una coltre nera, corposa. Il tam tam è stato immediato, sia ...L’imprenditore agricolo 67enne Roberto Poletti è stato ricoverato all’ospedale di Cona. Non è in pericolo di vita. Sul posto i vigili del fuoco ...